روسيا تواصل إغلاق سوق الأوراق المالية الأسبوع الجاري

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الأحد، 13-03-2022 09:29 ص

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الوكيل الاخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأحد، عن أن إغلاق سوق الأوراق المالية والبورصة سيستمر خلال تعاملات الأسبوع التي تبدأ غدا الإثنين وتنتهي الجمعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخوف فيه السلطات الروسية من هبوط شديد في أسعار الأسهم على وقع غزو أوكرانيا، وما تبعه من فرض عقوبات كبيرة على الاقتصاد الروسي.

وأدرجت 3 وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا طويلة الأجل، مطلع مارس الجاري، في درجة تشير إلى احتمالية عدم قدرتها على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدّرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية "وشيك".

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