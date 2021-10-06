سعر بيتكوين يصل إلى 54.9 ألف دولار

الوكيل الاخباري- بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مساء الأربعاء، مستوى 54.9 ألف دولار أمريكي وسط ارتفاع متسارع.



وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول الأربعاء، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 10.6% ووصل حتى الساعة 15:43 بتوقيت غرينيتش مستوى 54971 دولارا أمريكيا.



وبعد 30 دقيقة تراجع سعر العملة الإلكترونية قليلا إلى مستوى 54873 دولارا ليكون الارتفاع على مستوى 10.37%.



و"بيتكوين" عملة رقمية مشفرة لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.



وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" تقريرا قال فيه إن عملة "بيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

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المصدر: روسيا اليوم