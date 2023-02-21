صادرات النفط السعودية ترتفع بـ11 % في كانون الأول الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت صادرات النفط السعودية في ديسمبر الماضي بنحو 11.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 85.5 مليار ريال بحسب بيان من هيئة الإحصاء السعودية، الثلاثاء.



وقالت هيئة الإحصاء في بيانها إن الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) انخفضت في ديسمبر % 24.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 22.7 مليار ريال.

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وبشكل إجمالي، ارتفعت صادرات السعودية السلعية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 1.1 % في ديسمبر لتصل إلى 108.2 مليار ريال، كما ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 16.9 % لتصل إلى 62.2 مليار ريال. ( سكاي نيوز )

