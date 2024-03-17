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الأحد، 17-03-2024 10:10 ص

صحيفة: أوروبا بحاجة لـ56 مليار يورو إضافية سنويا لتغطية تمويل "الناتو"

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الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن الدول الأوروبية الأعضاء في "الناتو" تحتاج إلى 56 مليار يورو إضافية سنويا لتغطية إنفاق الحلف بواقع 2% من الناتج الإجمالي لكل منها.

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واستندت الصحيفة، في ذلك إلى دراسة أجراها معهد الدراسات الاقتصادية الألماني (IFO).

وذكرت الصحيفة بأن دول الناتو، تعهدت بتخصيص 2% من الناتج الإجمالي للدفاع، ولكن لم تقم كل الدول الأعضاء بتنفيذ ذلك حاليا. ونوهت الصحيفة بأن العجز في ميزانية الحلف انخفض إلى النصف خلال العقد الماضي.

ودلت الدراسة على أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ذات الإنفاق العسكري الأقل، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، "تعاني كذلك من مستويات عالية جدا من الديون ولديها أعلى عجز ميزانية في أوروبا".

وتبين أن ألمانيا سجلت أكبر عجز في عام 2023، حيث أنفقت في عام 2023 الماضي، 14 مليار يورو أقل مما تحتاجه لتحقيق هذه المؤشرات.

وأشارت الدراسة إلى أن برلين قامت خلال العقد الماضي، "بتقليص هذه الفجوة إلى النصف، وتخطط لإغلاقها بالكامل هذا العام". وتلي ألمانيا من حيث النقص إسبانيا (11 مليار يورو) وإيطاليا (10.8 مليار يورو) وبلجيكا (4.6 مليار يورو).

ويرى مارسيل شليبر، الخبير الاقتصادي في معهد IFO، أن الدول المذكورة أعلاه ستضطر لتقليص الإنفاق في المجالات الأخرى لتتمكن من تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، وهذا ليس بالأمر السهل، لأنه سيثير الاحتجاجات بين السكان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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