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الأحد، 05-03-2023 10:00 ص

صناديق النقد العالمية تستقبل أكبر تدفقات مالية منذ بداية كورونا

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الوكيل الإخباري - ضخ المستثمرون أموالاً في صناديق النقد بأكبر وتيرة منذ نحو 3 أعوام خلال الأسبوع الماضي.

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ووفقاً لبيانات التقرير الأسبوعي لـBank of Americaـ استقبلت صناديق النقد 68.1 مليار دولار من التدفقات النقدية في الأسبوع الماضي في أكبر وتيرة منذ الرابع والعشرين من نيسان لعام 2020.


وكانت الأسهم العالمية سجلت أقل مستوى في شهرين في حين ارتفعت عوائد السندات الأسبوع الماضي.


وجاء ذلك تزامناً مع تقييم بيانات التضخم الشهرية، ومتابعة تصريحات مسؤولي السياسة النقدية بشأن الفائدة.


وتلقت صناديق السندات تدفقات بقيمة 8.4 مليار دولار، بينما سجلت الأسهم العالمية نزوحاً لـ7.4 مليار دولار.


فيما ضخ المستثمرون 900 مليون دولار في صناديق الذهب.


أما صناديق السندات الناشئة فسجلت نزوحاً لـ1.8 مليار دولار، فيما ضخ المستثمرون 2.4 مليار دولار في صناديق الأسهم الناشئة. ( CNBC

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