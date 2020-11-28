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السبت، 28-11-2020 12:31 م

صناعة عمان تدعو لتعزيز الاستثمارات الصناعية بين الأردن والمانيا

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير الى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الاعمال من المانيا والأردن في القطاع الصناعي.

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وقال المهندس الجغبير خلال اعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الألماني الذي تم تنظيمه عبر تقنية الاتصال عن بعد، إن الاستثمار ليس فقط محركا رئيسياً للنمو الاقتصادي ولكن يعمل على توفير احتياجات المستهلكين خلال الأزمات.


واوضحت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن الجغبير أكد ضرورة تعظيم الاستفادة من المشاركة في مثل هذه المنتديات، من خلال العمل على إقامة مشاريع مشتركة في شتى المجالات المتاحة، والاستفادة من الخبرات الالمانية المتقدمة في مجال التصنيع والتعليم والتدريب المهني.


وجاء تنظيم المنتدى بالتعاون بين صناعة عمان والغرفة العربية الألمانية، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين بمجالات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والمياه والبنى التحتية والصحة والتعليم والتدريب.


 




 

 


 

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