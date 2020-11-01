الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

مدير عام الخدمات الطبية الملكية : الإغلاق هو الحل الوحيد

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يقرر منع المقار الانتخابية

الدكتور عمرو .. قصة بطل غلبه كورونا فمــات بطلا

توضيــح من وزير التنمية للوكيــل بشأن دعم الخبز

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد




الأحد، 01-11-2020 01:12 م

تراجع صافي أرباح البنوك 67.1 % في 9 أشهر

3202017215340642987402


الوكيل الإخباري - اظهرت البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان وعددها 15 بنكا تراجعا في صافي ارباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 67.1 % في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان

وبلغ صافي أرباح البنوك بعد الضريبة 214.86  مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 652.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019 وبقيمة تراجع بلغت 437.9 مليون دينار.


وصافي الارباح قبل ضريبة الدخل بلغ حوالي 377 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 920.3 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2019، متراجعة بنسبة 59% وبقيمة انخفاض بلغت 543.3 مليون دينار.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مستثمر يراقب اسعار الاسهم في بورصة عمان -(أرشيفية)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على4,3 مليون دينار

6600

1.19 تريليون دولار بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين

4202027163150843067476

تراجع مبيعات المشتقات النفطية 13.1% بالأردن

1604222330501

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

520201317137436150119

أسعار الذهب بالأسواق المحلية مستقرة

ذهب 1

أسعار الذهب الأحد 1/11/2020

أخبار متعلقة
3202017215340642987402

تعميم هام لجميع البنوك المرخصة في الأردن

zenhr-hrms-tax-4a9b0f6e76a4a61b08b0406091116eab99fbf813301cdc0e1fe0cd5f806c6408

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 5ر3 مليون دينار

220202917912368788022

2841 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

32020121363154568573

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 3.6%

320202922424800613397

ارتفاع ودائع البنوك المحلية إلى 35.4 مليار دينار

520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب محليا