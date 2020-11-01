تراجع صافي أرباح البنوك 67.1 % في 9 أشهر

الوكيل الإخباري - اظهرت البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان وعددها 15 بنكا تراجعا في صافي ارباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 67.1 % في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان



وبلغ صافي أرباح البنوك بعد الضريبة 214.86 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 652.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019 وبقيمة تراجع بلغت 437.9 مليون دينار.



وصافي الارباح قبل ضريبة الدخل بلغ حوالي 377 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 920.3 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2019، متراجعة بنسبة 59% وبقيمة انخفاض بلغت 543.3 مليون دينار.







