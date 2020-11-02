262 ألف برميل نفط عراقي ورد للأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الاثنين، إن اجمالي واردات الأردن من نفط العراق بلغت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي حوالي 262 ألف برميل بمعدل 8448 برميل يومياً.

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وأضافت زواتي في بيان صحفي أن إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للأردن منذ شهر أيلول/سبتمبر 2019 وحتى نهاية تشرين أول/أكتوبر 2020، حوالي 3.219 مليون برميل وبمعدل 7611 برميل يوميا نقلت بواسطة 1000 صهريج محملة من موقع ( محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة / الزرقاء.



وأوضحت زواتي، أن جائحة (كورونا) فرضت تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحرة بين البلدين عن طريق تبادل الحمولة.



ويستورد الأردن النفط الخام من العراق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في الثاني من شباط/ فبراير 2019.



