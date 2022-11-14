صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعاً

الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كأبة مما كان متوقعا الشهر الماضي، مشيراً إلى تدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

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وعلق الصندوق اللوم في التوقعات الأكثر قتامة على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، وضعف زخم النمو في الصين واستمرار الخلل في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.



وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7% من توقع سابق بلغ 2.9%.



وقال:" إن أحدث المؤشرات تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة ولا سيما في أوروبا".



وأضاف الصندوق أن المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي في الوقت الذي ما زال فيه التضخم مرتفعا. ( الإقتصادية )

