السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 09:24 ص

صندوق النقد يوصي تركيا بـ "زيادة مبكرة في أسعار الفائدة"

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الوكيل الإخباري - أوصت بعثة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، السلطات التركية برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر مصحوبة بتحركات لتعزيز استقلالية البنك المركزي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن من شأن مثل هذه التحركات أن: "تساعد على خفض معدلات التضخم بشكل أكثر استدامة وتسمح بإتاحة الفرصة أمام إعادة تكوين الإحتياطي النقدي بمرور الوقت".

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وإذا تم تنفيذ هذه السياسات ومع ترسخ تراجع التضخم، فيجب التخلص التدريجي من التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية، ومن بينها الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، حتى تلعب الدولة دورا أصغر في الأسواق المالية وفي تخصيص الائتمان".


يشار إلى أن معدل التضخم في تركيا تجاوز نسبة 85% هذا العام. 

 

البيان

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