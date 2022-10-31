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الإثنين، 31-10-2022 09:09 ص

صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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الوكيل الإخباري - توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسجل 12.1% في العام الجاري.

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وقال التقرير، إن التضخم ارتفع على نحو مفاجئ وتواجه المنطقة أجواءً من عدم اليقين الاستثنائي ومخاطر حدوث تطورات سلبية.


وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الجاري من 4.1% في العام الماضي.


ومن المتوقع أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023.

 

CNBC


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