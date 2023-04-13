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الخميس، 13-04-2023 05:48 م

صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة في 2023.

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وأضاف أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة في 2023 من 5.7 بالمئة في 2022.


وكان صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 2.9 بالمئة في توقعاته الصادرة في يناير الماضي.


جاء هذا الخفض في تقرير صندوق النقد الدولي الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن. ( سكاي نيوز )

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