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الإثنين، 10-04-2023 08:51 ص

1.63 تريليون دولار صادرات دول الشرق الأوسط خلال 2022

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الوكيل الإخباري - سجلت دول الشرق الأوسط في 2022 صادرات بقيمة 1.63 تريليون دولار، منها 410.5 مليار دولار صادرات السعودية، حيث سجلت دول المنطقة نموا في الصادرات بلغ 41.6 %. 

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وشكلت صادرات الشرق الأوسط خلال العام الماضي نحو 6.6 % من إجمالي الصادرات العالمية، مقابل نحو 5.1 % خلال عام 2021، ونحو 4.6 %  لعام 2020.


وتمكنت السعودية من تسجيل صادرات قياسية خلال العام الماضي بفعل النمو الكبير في صادرات النفط وكذلك الصادرات غير النفطية، التي بدورها بلغت مستوى تاريخي مع استمرار سعي السعودية إلى تنويع اقتصادها الذي يعد مدخلا رئيسا لتحقيق رؤية 2030. ( الاقتصادية )


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