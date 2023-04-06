11 دولة في أميركا اللاتينية تعلن عن خطة مشتركة لمكافحة التضخم

الوكيل الإخباري - أعلن قادة 11 دولة في أميركا اللاتينية، مساء امس الأربعاء، عن خطة للتعاون المشترك، لمكافحة التضخم ، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

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وبحسب واشنطن بوست، قال الرئيس المكسيكي، إن الهدف من الخطة تأمين المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل لعامة الناس من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية، وغيرها من العوائق التجارية بين الدول اللاتينية المشتركة في هذه الخطة.



وأضاف أن الأولوية هي لخفض تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقرا وضعفا، وفقا لبيان صدر بعد الاجتماع، الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.



وتعاني أميركا اللاتينية مثل بقية مناطق العالم من ارتفاع التضخم الذي يعود جزئيا إلى نقص الإمدادات المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا، إضافة إلى جائحة كورونا، حيث سجل التضخم في المنطقة بأكملها نسبة 14,8 بالمئة عام 2022، وفقا لصندوق النقد الدولي .