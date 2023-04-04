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الثلاثاء، 04-04-2023 09:34 ص

النفط يواصل الارتفاع بعد قرار أوبك+ بخفض المزيد من الإنتاج

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد أن هز قرار أوبك+ خفض المزيد من الإنتاج الأسواق يوم أمس الاثنين، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 % إلى 85.34 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أيضا أو 0.5 % إلى 80.83 دولار للبرميل.

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وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6% يوم الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.




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