ضربة جديدة .. موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أميركية

الوكيل الإخباري - خفضت وكالة موديز، اليوم الثلاثاء، التصنيفات الائتمانية لـ 10 بنوك أميركية صغيرة ومتوسطة الحجم.



وقالت الوكالة إنها قد تخفض تصنيف البنوك الكبرى، كجزء من نظرة شاملة على الضغوط المتزايدة على القطاع.

وبينت أن البنوك الكبرى التي قد يتم تخفيض تصنيفها، "U.S. Bancorp"، و"Bank of New York Mellon"، وبنك "State Street"، وبنك "Truist Financial".



وأشارت موديز في سلسلة من البيانات إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل، وضعف رأس المال التنظيمي المحتمل، والمخاطر المتزايدة المرتبطة بقروض العقارات التجارية وسط ضعف الطلب على المساحات المكتبية، كلها عوامل دفعت المؤسسة للقيام بمراجعتها لتصنيفات القطاع.



ومن بين الشركات التي تم تخفيض تصنيفاتها "M&T Bank"، و"Webster Financial"، و"BOK Financial"، و"Old National Bancorp"، و"Pinnacle Financial Partners Inc" و"Fulton Financial".