الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 09:03 ص

عالمياً.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد خسائر في أولى جلسات عام 2023 التي جاءت بها التوقعات بتراجع الطلب والتنبؤات بحدوث ركود في الولايات المتحدة، وإجراءات الصين مع كورونا.

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واستقر خام غرب تكساس الوسيط دون 77 دولاراً للبرميل بعد أن هبط بنسبة 4.2 % أمس الثلاثاء، في أكبر انخفاض منذ تشرين الثاني ، وهبط خام برنت 3 سنتات ليصل الى 82.06 دولاراً بعد أن هبط بنسبة 4.24 دولار.


وقال محللون إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين يمكن أن يؤثر على الطلب في المدى القريب.


ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لتقليل التضخم، فإن الركود في الولايات المتحدة أصبح وشيكاً، وفقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك وليام دادلي، الذي قال إنه ربما لن يكون حاداً. وكالات 

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