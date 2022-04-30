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السبت، 30-04-2022 02:11 م

عقارات بريطانيا بانتظار موجة هبوط بعد ارتفاع أسعار الفائدة

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الوكيل الاخباري-اشتعلت موجة من القلق في سوق العقار البريطاني بعد رفع أسعار الفائدة، وهو ما أدى على الفور إلى ارتفاع تكاليف الرهون العقارية في البلاد، حيث تجددت التوقعات بأن تواجه أسعار المنازل في بريطانيا موجة هبوط قد تستمر لسنوات عديدة قادمة.

لكن تقريراً نشرته جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت" حاول طمأنة المستثمرين ومالكي العقارات في البلاد، مشيراً إلى أن "التوقعات ذاتها كانت قد انتشرت في بداية العام 2020 مع بداية ظهور فيروس كورونا وكان الجميع يتحدث عن أن الركود القياسي سيؤدي إلى انهيار السوق.

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