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الخميس، 28-04-2022 04:05 م

أسعار الذهب عالميا قرب أدنى مستوى في 10 أسابيع

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الوكيل الاخباري- استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أسابيع اليوم الخميس مع توقعات برفع كبير وسريع لسعر الفائدة الأميركية رفعت الدولار وأضافت ضغوطا على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1888.50 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل في وقت سابق من الجلسة 1871.81 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 17 فبراير/شباط. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1889.80 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب بنحو 2.5 % هذا الشهر، وهو ما قد يشكل أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر/أيلول مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة لترويض أسرع تضخم تشهده الولايات المتحدة في أربعة عقود.

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