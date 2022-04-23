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السبت، 23-04-2022 11:00 ص

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تأهب المستثمرين لرفع في سعر الفائدة

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الوكيل الاخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية مع تكثيف المتعاملين رهاناتهم على رفع سعر الفائدة بعد تصريحات تميل للتشديد من مسؤولي بنوك مركزية، فيما تراجع سهما ساب الألمانية العملاقة للبرمجيات وكيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة بعد أن أعلنت الشركتان نتائج أعمال الربع الأول من العام.

وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من أسبوعين، كما أنه في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول أمس الخميس، إن زيادة الفائدة 50 نقطة أساس "ستكون خيارا مطروحا" في اجتماع البنك المركزي الأميركي في الثالث والرابع من مايو.

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