عقوبات غربية تطال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

الوكيل الاخباري- فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اليوم الخميس، عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة وأقربائه وشركائه بمزاعم فساد، حسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.



وجاء في بيان للخزانة الأمريكية أن "سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة، على الأرجح في انتهاك للقانون اللبناني، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية".

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وأشار البيان إلى أن واشنطن نسّقت العقوبات مع بريطانيا وكندا، ومن المقرّر أن يتم تجميد الأصول المرتبطة بسلامة.



هذا وأنهى سلامة، 73 عاما، عمله الذي استمر 30 سنة في البنك المركزي اللبناني يوم 31 يوليو الفائت وسط تحقيق ولوم يلقى عليه في الأزمة الاقتصادية التاريخية في بلاده.



