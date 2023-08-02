النفط يرتفع وخام برنت يتخطى الـ85 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، الأربعاء، وجرى تداولها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل، وذلك بعدما أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم بقدر أكبر مما كان متوقعا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أكتوبر 92 سنتا أو 1.1 % إلى 85.83 دولار، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.03 % إلى 82.21 دولار للبرميل.

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وتراجعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.