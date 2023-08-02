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الأربعاء، 02-08-2023 09:01 ص

الدولار يتراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

دولارات 2


الوكيل الاخباري - انخفض الدولار، الأربعاء، بعدما أثار قرار وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد، لكنه حصل على بعض الدعم من سلسلة بيانات اقتصادية قوية نسبيا.

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وخفضت فيتش، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.


ودفع ذلك الدولار إلى الانخفاض في مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت في أحدث تداول 0.11 بالمئة لتصل إلى 1.0996 دولار بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.


كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي في أحدث تداول 0.09 بالمئة ليصل إلى 102.09 نقطة بعد تراجعه بقدر كبير في أعقاب قرار وكالة فيتش.


وقال رودريجو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني (إن.إيه.بي)، لوكالة رويترز، "لا نعتقد أن قرار وكالة فيتش أمر جوهري. بالتأكيد، رأينا السوق يتحرك قليلا هذا الصباح... ولكن على المدى القريب، لا أعتقد أنه سيكون عاملا محركا طويل الأمد".


وحصل الدولار أيضا على بعض الدعم من بيانات اقتصادية صدرت، الثلاثاء، والتي أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة ظلت عند مستويات تتفق مع ظروف سوق العمل المشددة، حتى مع انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في يونيو.


وارتفع الين الياباني 0.1 بالمئة عند 143.21 للدولار مقلصا بعض مكاسبه التي حققها في وقت سابق صباح، الأربعاء.

 

سكاي نيوز


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