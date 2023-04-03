علان يتوقع استقرار أسعار الذهب عالمياً على ارتفاع

الوكيل الإخباري - توقع رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن تبقى أسعار الذهب في العالم مستقرة على ارتفاع خلال الفترة القادمة، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يمر بها العالم. اضافة اعلان





وبين علان لـ " الوكيل الإخباري" أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للمتداولين والمستهلكين وقت الأزمات، مشيراً إلى أن الذهب الان على مستوى العالم ما زال مستقر على ارتفاع عند 1963 دولار للاونصة.



وتوقع أن يبقى هذا الاستقرار لفترة أطول اذا لم تظهر أي بيانات أمريكية جديدة حيال أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، أو تطورات جديدة بخصوص الحرب الروسية الاوكرانية.



وأشار إلى أن قرار أوبك+ بخفض الانتاج العالمي طواعية من النفط لم يكون له التأثير الكبير، بالرغم من انخفاض مؤشر الدولار، وارتفاع أسعار النفط لـ 84 دولارا للبرميل.