الأربعاء 23-12-2020
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الأربعاء، 23-12-2020 10:18 ص

غازبروم توضح تأثير جائحة كورونا على سوق الغاز

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الوكيل الاخباري - قال بيان صادر عن غازبروم إن جائحة كورونا، التي غيرت ظروف سوق الغاز العالمية، لن تؤثر بشكل كبير على التوقعات طويلة الأجل.

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أشارت الشركة إلى أن جائحة فيروس كورونا الجديد أصبحت الحدث الأكثر أهمية في عام 2020، بما في ذلك في سوق الطاقة. في الوقت نفسه، كان تأثير الجائحة على سوق الغاز العالمية محدودًا للغاية.

 

وجاء في البيان: "أحداث عام 2020، التي غيرت الوضع الحالي لسوق الغاز العالمي، لن يكون لها تأثير كبير على التوقعات طويلة الأجل. والسبب الرئيسي هو الخصائص الفريدة للغاز الطبيعي كناقل للطاقة، والتي تضمن في الوقت نفسه أمن الطاقة والتنمية المستدامة على نطاق عالمي".


وتابع البيان "على المدى الطويل سينمو الطلب على الغاز الطبيعي. ومن المتوقع بحلول عام 2040 أن يزيد استهلاك الغاز في العالم بمقدار 1.3 تريليون متر مكعب، أي سيصل إلى أكثر من 5.3 تريليون متر مكعب".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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