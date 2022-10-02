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الأحد، 02-10-2022 01:23 م

فتح باب الترشح لانتخابات لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة عمان غدا

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الوكيل الإخباري - تبدأ صباح يوم غد الاثنين، عملية استقبال طلبات الترشح لانتخابات الدورة الأولى للجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة عمان، والتي تستمر ثلاثة أيام.

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وكان مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، حدد يوم 22 من الشهر الجاري، موعدا لإجراء انتخابات الدورة الأولى للجنة سيدات الأعمال بالغرفة، والتي تضم 9 عضوات من السيدات المسجلات في الغرفة.


وحسب شروط الترشح، يجب أن تكون الراغبة بالترشح أردنية الجنسية، ومسجلة عضوا في الغرفة سواء أكانت مالكة لمؤسسة فردية أو شريكة في أي نوع من أنواع الشركات (باستثناء الشركات المساهمة العامة)، وأن تكون حاصلة على المؤهل الجامعي بحد أدنى.


كما يتوجب أن تكون المنشأة مسجلة لدى الغرفة لمدة لا تقل عن سنة، ومسددة لاشتراكها السنوي للعام الجاري بصرف النظر عن رأسمال المنشأة، وألا تقل حصتها عن 5 بالمئة من رأسمال المنشأة، ويستثنى من ذلك المنشآت المسجلة ضمن القطاع المالي والمصرفي.


ودعت الغرفة سيدات الأعمال الراغبات بالترشح لعضوية اللجنة، تعبئة نموذج الترشح شخصيا لدى مكتب مدير عام غرفة تجارة عمان، مع إرفاق صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ونسخة عن شهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (الثالث والرابع والخامس من الشهر الجاري) بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.


يذكر أن تشكيل لجنة سيدات الأعمال غرفة تجارة عمان، جاء بهدف خدمة وتطوير قطاع سيدات الأعمال في عمان، لدوره الكبير في رفد الاقتصاد الوطني ومساندتهن بحل الصعوبات والتحديات التي تواجههن.

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