فرصة استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات ومعارض بالعقبة

الوكيل الاخباري - طرحت وزارة الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية، فرصة للاستثمار لإنشاء مركز معارض متطور ومبتكر بالعقبة، بهدف تسليط الضوء على المدينة لتكون مركز جذب لقطاع سياحة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض.



وبحسب المنصة، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع 24 مليون دولار، وسيقع المشروع على مساحة أرض تبلغ 170 ألف متر مربع، بمساحة إجمالية للمباني تستوعب 35 ألف متر مربع، حيث تسعى شركة تطوير العقبة إلى الاستفادة من المركز لاستضافة ما لا يقل عن سبعة معارض في العام.

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