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السبت، 15-07-2023 01:52 م

فرصة استثمارية لإنتاج ألياف الغزل والنسيج ب 3.9 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروعا لإعادة التدوير الميكانيكي للألياف لإنتاج ألياف الغزل والنسيج بحجم استثمار متوقع 3.9 مليون دولار أميركي، وفترة استرداد سنة واحدة في مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد.

وتتلخص فكرة المشروع بإنشاء مصنع بأعلى المواصفات مختص في عملية إعادة التدوير الميكانيكي لنفايات النسيج عن طريق جمع وفرز ومعالجة نفايات النسيج.

ويهدف المشروع إلى تطوير ألياف معاد تدويرها وذات جودة عالية، واستخدام الخيوط المعاد تدويرها في نهاية المطاف في عمليات التصنيع المختلفة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الألياف المعاد تدويرها.

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