فرصة للادخار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 300 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 263 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت في التداولات العالمية بنحو 35 دولارا للأونصة مما انعكس على أسعاره محليا بنحو 60 قرشا للغرام، لافتة إلى أن سبب الانخفاض يعود إلى تصريحات حول نية البنك الفيدرالي الاستمرار برفع أسعار الفائدة في المستقبل.وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط توقعات بتحسن الطلب مطلع نيسان المقبل بالتزامن مع ازدياد المناسبات والأفراح.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 37.2 دينارا لجهة الشراء من المحلات و35.6 دينارا لجهة البيع.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.