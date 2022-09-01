قرار مرتقب للفائدة يهبط بأسهم أوروبا

الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر بتراجع شديد، إذ أدت المخاوف حيال زيادات حادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الخميس.

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وانخفضت جميع القطاعات خلال التداول وكانت أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بمعدلات الفائدة من بين أكبر الخاسرين. وهبطت أسهم قطاع التعدين 1.8 % بعد هبوط أسعار المعادن.



وتتوقع أسواق المال في منطقة اليورو وجود فرصة 80 % لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن 50 % أمس الأربعاء. ( سكاي نيوز )



