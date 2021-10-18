قطر تبدأ بتنفيذ مشروع طموح لزيادة إنتاج الغاز بكلفة 29 مليار دولار

الوكيل الإخباري - أعلنت قطر عن بدء تنفيذ مشروعها الاستراتيجي الطموح الهادف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 110 ملايين طن بحلول عام 2024 وبنسبة 60 بالمائة إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن حاليا.

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وتبلغ التكلفة الإجمالية لجميع مراحل المشروع نحو 29 مليار دولار.

وأعلنت شركة قطر غاز عبر حسابها على "تويتر" اليوم، عن البدء رسميا في بناء أربعة خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان.

وأوضحت الشركة أن خطوط الإنتاج الجديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا حاليا إلى 110 أطنان سنويًا بحلول عام 2026.



ويستخرج معظم الغاز الطبيعي القطري من حقل الشمال على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الدوحة، وهو أكبر حقل منفرد لإنتاج الغاز في العالم، وكان الحقل قد اكتشف عام 1971، وتقدر احتياطياته من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1760 تريليون قدم مكعب، وهو ما يعادل 10 بالمائة من الاحتياطيات العالمية المكتشفة من الغاز.



وتعد قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، فيما تواجه منافسة حادة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل استراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

بترا