قطر للبترول تغير اسمها إلى قطر للطاقة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الاثنين، عن تغيير اسمها إلى قطر للطاقة.

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وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي عقد بالدوحة اليوم، "إن قطر للبترول أصبحت من اليوم قطر للطاقة و بعلامة تجارية وهوية مؤسسية جديدة" مضيفا أنها "ستستمر بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، وبلعب دورها كشريك فاعل وأساسي للوصول على أفضل الحلول في التحول العالمي الجاري حاليا إلى طاقة منخفضة الكربون".



وأوضح أنّ تغيير اسم الشركة يأتي استجابة للتغيرات العالمية والحاجة إلى حماية كوكب الأرض وبيئته، مؤكدا أنها ستواصل التزامها المتزايد بدورها المركزي في التحول العالمي الى طاقة منخفضة الكربون.



وفيما يتعلق بالتوسع في مجال مشاريع الطاقة الشمسية بين الكعبي أن قطر للطاقة تتوسع الآن في هذا المجال، مشيرا إلى أنها تبني حاليا أكبر محطة كهرباء بالطاقة الشمسية سيتم افتتاحها العام المقبل.



وقال إن الشركة تمضي قدما بكامل قوتها لتطوير حقل الشمال من خلال بناء أحدث خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أنها سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا عام 2027.



وأكد أنها تبذل جهودا لحماية البيئة من خلال دفع "بصمتنا الكربونية" إلى الحد الأدنى، مبينا أن ذلك يدفعها إلى استخدام أحدث الوسائل المتطورة في مجال عزل الكربون واحتجازه لعزل تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون واحتجازه سنويا بحلول نهاية هذا العقد.

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