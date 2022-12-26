قطر تستقطب استثمارات بقيمة 4.9 مليار دولار في 3 أشهر

الوكيل الإخباري - سجل حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر خلال الربع الثالث من العام الحالي، 4.94 مليار دولار.

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وذكرت أحدث بيانات صادرة عن وكالة ترويج الاستثمار القطرية اليوم، أن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق أكثر من 2.1 ألف وظيفة جديدة.



ووفقا للبيانات، تضم قائمة أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر خلال الفترة الماضية، قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشارت البيانات إلى أن متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى قطر خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2022، سجل نموا سنويا مركبا بواقع 32 بالمائة في مشاريع الاستثمار الأجنبي، و28 بالمائة في عدد الوظائف، و19 بالمائة في النفقات الرأسمالية.



