ألمانيا تدشن أول محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال

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تدشن ألمانيا اليوم السبت، أول محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال في مدينة "فيلهلمسهافن" بشمال البلاد، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد تم بناء خط أنابيب جديد بطول 26 كيلومترا في غضون بضعة أشهر، كما تم إنشاء رصيف جديد في منشأة مناولة قائمة بالفعل في شمال ميناء المياه العميقة (ياد-فيسر-بورت).وتتمثل الوحدة التقنية في المحطة في السفينة المتخصصة (هويف إسبرانتسا)، التي رست على المحطة وهي محملة بالغاز الطبيعي المسال الخميس الماضي، ومن المقرر أن يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال الذي تنقله الناقلات إلى الحالة الغازية وإمداد شبكات الغاز به، كما أنه سيتم ضخ غاز من سفينة (هويب إسبرانتسا) في شبكة الغاز الألمانية لأول مرة عند تشغيل المحطة الأسبوع المقبل.