قطر: 4.6 مليار دولار تداولات السوق العقاري في 10 أشهر

الوكيل الاخباري - بلغت قيمة تداولات سوق العقار القطري خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، نحو 16.9 مليار ريال (4.6 مليار دولار).

اضافة اعلان



ووفقا لبيانات النشرة العقارية الدورية الصادرة عن وزارة العدل القطرية اليوم، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري في الوزارة، خلال شهر تشربن الأول الماضي، 1.5 مليار ريال.



وأظهرت البيانات، أن حجم تداولات العقارات خلال الربع الثالث من العام 2022، بلغ 4 مليارات ريال، بينما بلغ حجم التداولات خلال النصف الأول من العام الجاري 11.4 مليار ريال.