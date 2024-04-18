الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية: بدء العطلة الصيفية بـ 26 حزيران القادم

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من نابلس بينهم فتاة

هام من التربية حول أرقام جلوس امتحان التوجيهي واعداد الطلبة المحرومين

أسعار غرام الذهب في الاردن اليوم

الصفدي: إسرائيل تحاول قتل الأونروا ويجب ألا نسمح لها بذلك

سلطة منطقة العقبة تحذر سكانها من موجة غبارية

تنظيم الاتصالات: مصدر التشويش على تحديد المواقع هو إسرائيل

أسعار الذهب عالمياً تواصل التحليق لمستويات قياسية

"كواد كابتر".. حيلة إسرائيلية جديدة لاستهداف الفلسطينيين في غزة

قطر تسعر خام الشاهين تحميل حزيران عند أعلى علاوة في 6 أشهر

الخميس، 18-04-2024 08:46 ص

قطر تسعر خام الشاهين تحميل حزيران عند أعلى علاوة في 6 أشهر

LYNXMPEB3M0X2_L

الوكيل الإخباري- قالت مصادر بقطاع النفط اليوم الخميس إن شركة قطر للطاقة حددت سعر بيع خام الشاهين تحميل يونيو /حزيران للمشترين بعقود محددة المدة عند أعلى علاوة في ستة أشهر وسط طلب قوي في آسيا ونقص الإمدادات من الخامات القريبة من الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وزادت العلاوة لخام الشاهين للتحميل في يونيو/ حزيران إلى 2.54 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وذلك مقابل 1.47 دولار للبرميل في الشهر السابق.


يأتي تحديد السعر بعد أن باعت قطر للطاقة شحنتين للتحميل في يونيو حزيران إلى بتروناس ويونيبك بعلاوة 2.56 دولار و2.32 دولار للبرميل على التوالي في عطاء.


وبشكل منفصل، قالت المصادر إن قطر للطاقة باعت شحنة من الخام البحري للتحميل في يونيو حزيران إلى شركة التكرير الصينية شينغهونغ للبتروكيماويات بسعر يتراوح بين 1.60 و1.70 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
LYNXNPEK3H002_L

المؤشر نيكي الياباني يفتح على تراجع بنسبة 0.57٪

main_image6620ad6d447b5

اتفاقية عراقية أمريكية لالتقاط الغاز الطبيعي من حقول النفط

ذهب 4

أسعار غرام الذهب في الاردن اليوم

33

البنك المركزي الأوروبي : إشارات على تعافي اقتصاد منطقة اليورو

أسعار-الدولار-اليوم-مقابل-الجنيه-1713097411-1

مصر تترقب مليار دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة

file

أسعار الذهب عالمياً تواصل التحليق لمستويات قياسية

أخبار متعلقة
images

تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ذهب3

أعلى مستوى على الإطلاق .. تعرف على أسعار الذهب عالمياً

1712913282575

تراجع التضخم في ألمانيا لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات

511336

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

images (1)

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

1712351350838

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية