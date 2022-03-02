قطر: 211 مليار دولار حجم القروض البنكية المقدمة للقطاع الخاص

الوكيل الاخباري- تجاوز حجم القروض البنكية المقدمة للقطاع الخاص القطري من البنوك ، 769 مليار ريال (211 مليار دولار) حتى نهاية كانون الثاني الماضي، بينما ارتفعت ودائع القطاع إلى مستوى 407.7 مليار ريال (112 مليار دولار).

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وأوضحت بيانات حديثة عبر موقع مصرف قطر المركزي اليوم الاربعاء، أن من بين هذه القروض هناك 161.3 مليار ريال قروضا استهلاكيّة للأفراد (44.3 مليار دولار)، و 164.4 مليار ريال لقطاع التجارة، و41.7 مليار ريال لقطاع المقاولات، ونحو 20 مليار ريال لقطاع الصناعة،وأشارت البيانات إلى ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام في قطر خلال شهر كانون الثاني الماضي إلى 281.3 مليار ريال، توزعت بين 93.9 مليار ريال للحكومة، و149.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 بالمائة أو أكثر، وتقل عن 100 بالمائة.



الى ذلك، انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية خلال شهر كانون الثاني الماضي بنحو 4.9 مليار ريال لتبلغ 374.7 مليار ريال، توزعت بين 135.4 مليار ريال للحكومة، بانخفاض مقداره 6.9 مليار ريال عن شهر كانون الأول الماضي، و 220.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع بلغ 1.6 مليار ريال، و19 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع قيمته 400 مليون ريال.

بترا