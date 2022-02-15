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الثلاثاء، 15-02-2022 04:52 م

592.1 مليون دينار صافي أرباح البنوك المدرجة في البورصة

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الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات المالية الأولية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا، ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 118.2% العام الماضي مقارنة مع العام 2020.

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وسجلت البنوك الأردنية المدرجة في البورصة صافي أرباح بقيمة 592.1 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 271.4 مليون دينار في العام 2020.


بلغ صافي أرباح البنوك المدرجة "قبل الضريبة" 866.8 مليون دينار، مقارنة مع 466.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2020، لترتفع بقيمة 400.7 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 86%.


كما أظهرت البيانات المالية الأولية للبنوك الـ 15 ارتفاع مخصص ضريبة الدخل المتوقع عن العام الماضي بنسبة 41% ليسجل 274.7 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام 2020، ويرجع بشكل أساسي بفعل نمو الأرباح قبل الضريبة.

 

(المملكة)

 

 




 

 


 

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