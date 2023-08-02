كم بلغ سعر بيع وشراء غرام الذهب عيار 21 محلياً اليوم ؟

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا اليوم الاربعاء ، بعد انخفاضها أمس بمعدل 30 قرشاً للغرام .

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حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39.6 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 37.9 للشراء من المواطنين وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

وأشارت النقابة إلى أن الحركة الشرائية في السوق المحلي بدأت بالانتعاش مؤخرا مع انخفاض أسعار الذهب وإقبال المواطنين على الشراء لغايات مناسبات الزفاف وغيرها.



وبلغت اونصة الذهب اليوم 1950 دولاراً في التداولات العالمية .





