انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

الوكيل الاخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.08بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2363 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي، نحو 2.8 مليون دينار مقارنة مع 5.5 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 48.90 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 14 مليون دينار، مقارنة مع 22 مليون دينار للأسبوع السابق.



كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 9.2 مليون سهم، نفذت من خلال 9661 صفقة.