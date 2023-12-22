الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر

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تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، الجمعة، مسجلا أدنى مستوياته في نحو خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر، مما عزز توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في مارس المقبل.وحتى نوفمبر، بلغ معدل التضخم في أميركا، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6% نزولا من 2.9 % في أكتوبر.وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.2 % على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل ارتفاع منذ أبريل 2021.