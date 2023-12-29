مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة في 2024 غير مؤكد

الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض، وإن مثل هذه الخطوة في عام 2024 ليست مؤكدة على الإطلاق، حسبما ذكرت بلومبرغ.

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هولزمان الذي يرأس البنك المركزي النمساوي، قال إنه من المحتمل وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 % خلال العامين المقبلين، لكن المسار سيكون صعبا.



وخلال هذا الشهر، أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4 % على الودائع، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي، وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، حينها، إن أعضاء السياسة النقدية لم يناقشوا بعد خفض أسعار الفائدة.