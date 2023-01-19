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الخميس، 19-01-2023 02:01 م

لأول مرة في تاريخ لبنان .. الدولار الواحد يسجل 50 ألف ليرة

ما_هي_عملة_لبنان


الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل الدولار الأمريكي ليساوي الدولار الواحد 50000 ليرة لبنانية.

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وأفاد موقع ( صوت بيروت انترناشونال ) بأن السوق الموازية افتتحت صباح اليوم الخميس على ارتفاع بتسعيرة الدولار لتتراوح ما بين 49600 - 49700 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

وكان سعر صرف الدولار قد أغلق مساء أمس الأربعاء على تسعيرة تراوحت ما بين 49100 و49300 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

ويواصل دولار السوق السوداء تحليقه مقابل الليرة اللبنانية، وقد بلغ قبل ظهر اليوم الخميس مستوى قياسيا جديدا عند 50000 ليرة . ( صوت بيروت انترناشونال )

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