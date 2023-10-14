لأول مرة في غضون اسبوع .. اختلاف كبير على سعر ليرة الذهب محلياً اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب اليوم بانواعها الانجليزية والرشادية بشكل كبير لأول مرة في غضون اسبوع خلال تشرين الاول الحالي بنحو 7 دنانير ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 320 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 281 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

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واوضح ديب بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" ان انخفاض عوائد سندات الخزينة الأمريكية وتأثير الأحداث في الشرق الأوسط انعكس على ارتفاع سعر اونصة الذهب لتصل الى 1930 دولاراً اليوم في التداولات العالمية .

وكانت قد ارتفعت اسعار الذهب بمقدار دينار للغرام الواحد حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين عند 39.5 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 38 ديناراً للشراء منهم .



