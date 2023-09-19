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الثلاثاء، 19-09-2023 02:12 م

بمقدار دينارين .. اختلاف على سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار ليرة الذهب في جميع أصنافها، بما في ذلك الإنجليزية والرشادية، اليوم الثلاثاء في الأردن بمقدار دينارين، وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب . 

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حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 322 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا 

 

ووصل سعر الاونصة اليوم الى ١٩٣٤ دولاراً في التداولات العالمية  .

 

وارتفعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 قرشا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

 

حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.8 دينارًا للشراء منهم


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