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الخميس، 21-09-2023 02:11 م

فرصة للشراء .. انخفاض 3 دنانير على سعر ليرة الذهب بالتسعيرة الثانية محلياً

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الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بمقدار ثلاثة دنانير  اليوم بالاردن  ، بعد انخفاض سعر الذهب 30 قرشاً في التسعيرة الثانية  الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الخميس . 

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حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات عند 319 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات  عند ٢٧٩  دينارا وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب . 

 

واشار ذيب ان قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة تسبب بانخفاض اسعار الذهب ووصل سعر الاونصة اليوم الى ١٩٢٥ دولارا في التداولات العالمية .

 

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.5 دينارًا للشراء منهم

 

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