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الإثنين، 17-01-2022 10:52 ص

لأول مرة منذ عامين .. المركزي الصيني يخفض سعري فائدة لدعم الاقتصاد الوطني

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الوكيل الاخباري- قال البنك المركزي الصيني إنه خفض سعري فائدة رئيسيين، وذلك في خطوة لدعم الاقتصاد الصيني، الذي تباطأ نموه في الربع الرابع من العام الماضي (2021).

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وتم خفض سعر الفائدة على القروض متوسطة الأجل بمقدار 10 نقاط أساس من 2.95% إلى 2.85%، وهو أول خفض منذ أبريل 2020. 

كذلك تم خفض سعر عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس من 2.2% حتى 2.1%.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني حقق نموا مستقرا في عام 2021 بالرغم من التحديات بما فيها عودة انتشار جائحة كورونا والبيئة الخارجية المعقدة.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلي 114.37 تريليون يوان (نحو 18 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي. 

كذلك أظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما في الربع الرابع من 2021 بنسبة 4%، وهو معدل النمو أضعف من الربع الثالث حينها سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.9%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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