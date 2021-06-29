الثلاثاء 29-06-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يشارك لجنة الشباب في اللجنة الملكية الحوار والنقاش حول عمل اللجنة

دودين لـ الوكيل: هذه شروط تعديل ساعات حظر التجول

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

انخفاض أسعار الذهب عالميا

هكذا ستكون عطلة عيد الاضحى بالاردن

تطور هام حول حادثة وفاة اردني بعد تلقيه لقاح كورونا

توضيح حول سقوط مواطن اردني مغمى عليه بعد تلقي لقاح كورونا - صورة

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الايجابية

الملك يؤكد على أهمية زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات

6 وفيات و497 إصابة بكورونا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 29-06-2021 04:25 م

لبنان: ارتفاع أسعار المحروقات

4yTnSOD96FNlYMCMrvFrQ30t5urjZko8LpDLrubt


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد صدور جدول تركيب أسعار المحروقات، وقف سعر الدعم (3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، وسط أزمة محروقات ضخمة تشهدها لبنان.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، 15900 ليرة لبنانية، و98 أوكتان، 16300 ليرة لبنانية، والمازوت، 12800 ليرة لبنانية، والغاز، 9200 ليرة لبنانية، وأصبحت أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة لبنانية.
بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة لبنانية.
المازوت: 46100 ليرة لبنانية.
الغاز: 37600 ليرة لبنانية.

اضافة اعلان


وأشار ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، بأن "هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات، وبعض شركات المحروقات سلمت البنزين إلى المحطات، والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات".


وتجدر الإشارة، إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.


ويذكر، أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة اللبنانية من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية .

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202128175926597134788

انخفاض أسعار الذهب عالميا

202012081030173017

هيئة سكك حديد مصر تستقبل 20 عربة قطار روسية

thumbs_b_c_98c9c136f0cdd61cd7af8f572c59046d

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد الأردن

320213013219667321083

تدني الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بالأردن

كيف-تبدأ-تداول-النفط

أسعار النفط تتراجع في الأسواق العالمية

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 29/6/2021

أخبار متعلقة
Untitled-1-723

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

8956504405623141

الاتحاد الأوروبي يحذر من الانهيار المالي للبنان

2018-04-04-13.50.28

سوريا: ارتفاع أسعار الأدوية

77044f5d-4994-445e-9e1a-c7c5ee8fa356_16x9_1200x676

انخفاض أسعار النفط عالميا

152185077996225800

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

8202021153239178308649

تراجع اسعار الذهب عالميا