لبنان: ارتفاع أسعار المحروقات

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد صدور جدول تركيب أسعار المحروقات، وقف سعر الدعم (3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، وسط أزمة محروقات ضخمة تشهدها لبنان.



وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، 15900 ليرة لبنانية، و98 أوكتان، 16300 ليرة لبنانية، والمازوت، 12800 ليرة لبنانية، والغاز، 9200 ليرة لبنانية، وأصبحت أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة لبنانية.

بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة لبنانية.

المازوت: 46100 ليرة لبنانية.

الغاز: 37600 ليرة لبنانية.

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وأشار ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، بأن "هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات، وبعض شركات المحروقات سلمت البنزين إلى المحطات، والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات".



وتجدر الإشارة، إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.



ويذكر، أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة اللبنانية من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية .

المصدر: روسيا اليوم