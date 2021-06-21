ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة ، الاثنين ، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر حزيران 2021.

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وفي التفاصيل بينت الوزارة في نشرتها الأسبوعية : ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني . حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 669.2 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي والذي بلغ 657.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 684.8 دولار للطن مقابل 672.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9%، كما ارتفع سعر الديزل من 573.9 دولار للطن الى 584.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%، وارتفع سعر الكاز من 595 دولار للطن الى 605.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%،من جانب آخر ارتفع سعر زيت الوقود من 393.6 دولار للطن الى 406.7 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3.3%.



بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 73.2دولار للبرميل مقابل 71.3 دولار المسجل في الأسبوع الثاني لشهر حزيران.