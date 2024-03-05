لجنة أردنية كويتية تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية

الوكيل الإخباري - بدأت اللجنة الأردنية الفنية التجارية الأردنية الكويتية المشتركة اجتماعاتها في عمّان اليوم، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية زياد عبد الله الناجم، وعلى أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية وتبادل الخبرات.

اضافة اعلان



وأكدت الزعبي متانة العلاقات الأردنية الكويتية والتي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين، والعمل المشترك لتطوير مختلف مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.



وقالت الزعبي إن دولة الكويت شريك استراتيجي مهم للأردن، وأن عقد اجتماعات اللجنة اليوم يأتي من منطلق الحرص الدائم على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري إلى مستويات أرحب وأوسع لخدمة البلدين والبناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات.



من جانبه قال رئيس الوفد الكويتي، إن أمام اللجنة جدول أعمال حافل سنناقش فيه جميع السبل التي تساعد على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري ومعالجة كافة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض التجارة البينية.



وأضاف أن هنالك العديد من المجالات المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والفرص الاستثمارية مؤكدا أهمية دورية انعقاد اجتماعات اللجان المعنية لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.